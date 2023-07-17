Pilih Rosan Jadi Wamen BUMN, Erick Thohir: Jokowi Kantongi Banyak Nama Calon

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengantongi banyak nama calon Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebelum memilih Rosan Perkasa Roeslani.

Hal tersebut disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir. Menurutnya Kepala Negara mereview portofolio sejumlah figur yang dipandang potensial untuk menjadi Wamen BUMN.

"Kalau ini Bapak Presiden melihat beberapa figur ini penting, jadi beliau melihat juga bagaimana bisa bekerja di Kementerian lain juga, termasuk dari Pak Rosan sendiri," ungkap Erick saat ditemui di tempat kerjanya, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

Tak berselang lama, Presiden pun memilih Rosan Roeslani untuk mengisi posisi sebagai orang nomor dua di Kementerian BUMN. Erick sendiri tidak keberatan dengan keputusan Presiden.

Kendati begitu, Erick menginginkan Pahala Nugraha Mansury bisa mendampinginya hingga akhir masa jabatan. "Jadi kita ikut bapak Presiden," katanya.