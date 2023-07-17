Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PIS Beli Kapal Tanker Senilai Rp487,5 Miliar, Ini Penampakannya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |20:16 WIB
PIS Beli Kapal Tanker Senilai Rp487,5 Miliar, Ini Penampakannya
Kapal. (Foto: PIS)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) menambah armadanya dengan pembelian kapal tanker medium range (MR) yang akan dioptimalkan untuk ekspansi bisnis potensial di pasar internasional.

“Kapal tanker MR dengan kapasitas muatan mencapai 40.000 MT ini diberi nama oleh PIS menjadi PIS Sumatera. Penamaan diambil dari nama salah satu pulau di Indonesia, dengan tujuan untuk mempromosikan pulau-pulau di Indonesia saat kapal PIS berlayar di perairan mancanegara,” ujar CEO PIS Yoki Firnandi, Senin (17/7/2023).

Yoki menjelaskan, penambahan armada kapal ini merupakan salah satu strategi investasi PIS untuk meningkatkan market share PIS, terutama di luar negeri. Kapal baru milik PIS ini dikelola oleh anak usaha PIS, yakni PIS Asia Pacific.

Perjanjian pembelian kapal yang bernilai USD32,5 juta atau setara Rp487,5 miliar (kurs Rp15.000 per USD) ini ditandatangani oleh Managing Director PIS Asia Pacific (AP) Muhamad Resa dengan Asset Management Director Scorpio Tanker Inc Demetris Nenes, di Singapura, Rabu 12 Juli 2023.

PIS Sumatera memiliki kapabilitas untuk mengangkut kargo chemical, dan Clean Product Petroleum. Kapal ini diserahkan dari PIS ke anak usahanya yakni PIS AP untuk dioperasikan dan dikomersialisasikan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163592/asdp-TzVy_large.jpg
HUT ke-80 RI, Kini Ada Jalur Penyeberangan Gorontalo-Sulawesi Tengah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/320/3163209/kapal-2LRv_large.jpg
Tarif Penyeberangan Bakal Naik demi Keselamatan Kapal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160754/kapal_terbalik_di_bali-A5HZ_large.jpg
Menhub Ungkap Kronologi Kapal Fastboat Terbalik di Perairan Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/320/3159022/pelabuhan-dfjk_large.jpg
Manifest Penumpang Kapal Disorot, ASDP Integrasikan Data dengan Dukcapil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/320/3155082/kmp_nunu_tenggelam-FXk5_large.jpg
Menhub: Bangkai KMP Tunu Ditemukan dalam Posisi Terbalik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144698/kapal-kfVT_large.jpg
Ini Permintaan Pengusaha Penyeberangan soal Diskon Tiket Kapal Laut 50 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement