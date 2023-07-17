Wamen BUMN Rosan Roeslani Belum Lapor Harta Kekayaan, Ini Kata Erick Thohir

JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II, Rosan Perkasa Roeslani, dikabarkan belum melaporkan harta kekayaannya di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terkait hal tersebut, Menteri BUMN, Erick Thohir menayatakan belum adanya laporan harta kekayaan Rosan Roeslani di LHKPN KPK lantaran eks Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2015-2021 itu baru bergabung di Kementerian BUMN.

Meski begitu, dia memastikan Rosan akan melaporkan jumlah kekayaannya kepada Komisi Antirasuah.

“Ya baru masuk (jadi Wamen BUMN II). Ya harus (lapor), harus dong,” ungkap Erick saat ditemui di Kementerian BUMN Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

Rosan sendiri mengaku dirinya belum menyerahkan dokumen harta kekayaannya kepada KPK. Dia beralasan laporan kekayaannya belum diperbaharui.