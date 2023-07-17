Daftar 85 Pinjol Ilegal Terbaru 2023, Masyarakat Waspada!

JAKARTA - Daftar 85 pinjol ilegal terbaru 2023. Koordinasi antara Satgas Waspada Investasi (SWI) dari 12 kementerian & lembaga terbukti menurunkan aduan masyarakat atas keberadaan Pinjaman Online (pinjol) ilegal.

Tercatat semenjak 2018 hingga Februari 2023 lalu, SWI telah menutup 4.567 pinjol yang ilegal. Sementara berdasar keterangan resmi terakhir pada 6 Maret 2023 ini, SWI kembali memublikasikan daftar 85 pinjol ilegal.

Untuk itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendata 102 aplikasi pinjol yang legal pada 2023.

Adapun 85 pinjol ilegal terbaru 2023 yang patut dihindari adalah sebagai berikut:

1. 24 Cash (developer Elson)

2. 24 Cash (developer White Masai)

3. Abadi Dana - dompet

4. Ant Pinjaman

5. Asatku

6. Bantu kamu