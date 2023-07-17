Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Intip Kekayaan Menpora Dito Ariotedjo, Punya Harta Rp282 Miliar

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |06:18 WIB
Intip Kekayaan Menpora Dito Ariotedjo, Punya Harta Rp282 Miliar
Sumber Kekayaan Dito Ariotedjo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo (Dito Ariotedjo) ternyata menjadi menteri termuda dengan usia 32 tahun yang memiliki harta kekayaan hingga tembus Rp282 miliar.

Sebelumnya, Dito Ariotedjo melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 12 Juli 2023.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ini jadi yang pertama setelah Dito ditunjuk sebagai menteri pada 3 April 2023 lalu.

Dikutip LHKPN, Minggu (16/7/2023) Harta kekayaan Dito ini mencapai Rp282,46 miliar yang terdiri dari tanah dan bangunan.

Namun, diketahui tanah dan bangunan tersebut tidak sepenuhnya hasil jerih payah Dito Ariotedjo.

BACA JUGA:

Ada Satgas Awasi Pajak Orang Kaya? Ini Penjelasan DJPDari total lima tanah dan bangunan dimiliki, nyatanya hanya satu yang berasal dari hasil sendiri sedangkan sisanya adalah hadiah.

Halaman:
1 2
