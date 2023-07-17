Rudy Salim Masih Satu Keluarga dengan Salim Group?

JAKARTA – Rudy Salim, pria yang dijuluki Crazy Rich Pluit ini sering dikaitkan dengan Anthony Salim.

Dengan kekayaannya yang terekspos di media saat ini, banyak orang berpikir Rudy Salim merupakan konglomerat di Indonesia.

Dia mengakui pertemanan baiknya dengan Albert Salim dan pernah melakukan kerja sama dengan Axton Salim keduanya secara berturut-turut merupakan saudara kandung dan anak kandung Anthony Salim.

Walau bernama belakang Salim, Rudy menjelaskan nama Salim yang dia miliki itu sama halnya dengan nama-nama dari masyarakat Bali, seperti Made dan Ketut. Tidak selalu ada arti khusus bila memiliki nama belakang yang sama.