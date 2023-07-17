Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Mbah Taryo Mendadak Jadi Miliarder Berharta Rp19,5 Miliar Usai Ganti Untung Proyek Tol Cair

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |07:04 WIB
Mbah Taryo Mendadak Jadi Miliarder Berharta Rp19,5 Miliar Usai Ganti Untung Proyek Tol Cair
Mbah Taryo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTAMbah Taryo merupakan seorang kakek yang bernama Sutaryo (64) di Desa Muaro Sebapo, Kabupaten Muarojambi, Jambi yang mendadak jadi miliarder.

Mbah Taryo mendapatkan uang ganti untung proyek jalan tol sebesar Rp19,5 miliar.

Diketahui, tanahnya seluas lebih dari 2 hektar berikut dengan tumbuhan yang berdiri di tepi ruas jalan lintas Jambi-Palembang terkena proyek jalan tol Jambi-Betung (Trans Sumatera).

Dia menjadi orang yang mendapat uang ganti untung terbesar diantara ratusan jiwa lain yang tanahnya terkena imbas proyek jalan tol.

"Alhamdulillah, uang ganti ruginya yang diterima dari pemerintah mencapai Rp19,5 miliar," ujarnya kepada Okezone.

