HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mengintip Sumber Kekayaan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |19:18 WIB
Mengintip Sumber Kekayaan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Mengintip sumber kekayaan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas menarik diulas. Pembahasan ini mengenai jumlah kekayaan maupun gaji ataupun hasil pendapatannya. 

Berikut ini mengintip sumber kekayaan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas berasal dari perusahaan plat merah. Menjabat sebagai Direktur Utama, memiliki gaji tertinggi.

Adapun gaji anggota Direksi BUMN tidak mengalami perubahan atau tetap berada di angka 85% dari gaji Direktur Utama.

Selain itu Tony Wenas memiliki beberapa koleksi kendaraan milik Tony Wenas ini berupa Audi RS5 berwarna hitam. Sedan mewah asal Jerman tersebut saat ini harga barunya dibanderol senilai Rp2,9 miliar.

Pada kesempatan lain Tony Wenas juga memiliki mobil Toyota Camry lansiran tahun 2012, yang tak kalah keren dari kedua mobil koleksi Tony Wenas adalah Chrysler 300c. Serta ikat pinggang yang dipakainya adalah Louis Vuitton harga Rp8 juta.

Halaman:
1 2 3
