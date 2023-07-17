Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Ternyata Segini Gaji Pertama Shah Rukh Khan

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |20:59 WIB
Ternyata Segini Gaji Pertama Shah Rukh Khan
Gaji Sharuk Khan (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA — Ternyata segini gaji pertama Shahrukh Khan. Shahrukh Khan comeback dan menjadi perbincangan hangat setelah perilisan preview Jawan baru-baru ini.

Dikabarkan bermain dengan peran ganda, Shahrukh Khan juga dilaporkan telah memasang tarif sebesar 100 crore rupee atau setara dengan Rp206 miliar dalam film Jawan dengan arahan sutradara Atlee.

Selain itu, Shahrukh Khan juga akan mendapatkan 60% keuntungan dari film tersebut.

Sebelumnya, dia juga menetapkan tarif yang tinggi untuk film Pathaan yang dilakoninya beberapa waktu lalu sebesar 200 crore rupee atau senilai dengan Rp421 miliar.

Lalu, berapa sebenarnya penghasilan Shah Rukh Khan?

Melansir Koimoi, 13 Juli 2023, aktor India legendaris ini pun mengaku bahwa gaji pertamanya hanya sebesar 50 rupee atau senilai dengan Rp9 ribu.

Halaman:
1 2
