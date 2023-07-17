Mengintip Prospek Industri Properti saat Suku Bunga BI Bertahan di 5,7%

JAKARTA - Mengintip prospek industri properti saat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) bertahan di level 5,75%.

Keputusan tersebut merupakan kabar baik di mana BI sudah mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75% selama Semester I-2023.

Kebijakan tersebut diharapkan bisa mempertahankan tren positif sektor properti yang sudah cukup membaik selama setahun terakhir ini.

Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75% selama 6 bulan terakhir memunculkan ekspektasi bahwa suku bunga BI telah mencapai puncaknya dan berpotensi mulai dipangkas.

"Situasi ini juga didukung oleh angka inflasi Indonesia yang mulai melandai sehingga diprediksi akan berdampak positif bagi kinerja sektor properti di Semester II-2023. Laju inflasi domestik tercatat melandai secara tahunan di bulan Juni 2023 di mana inflasi yang rendah biasanya akan mendorong tingkat suku bunga mengalami penurunan sehingga dapat berimbas positif terhadap industri properti di tanah air," jelas Country Manager Rumah.com Marine Novita dalam risetnya, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Melandainya inflasi bisa menjadi sentimen positif untuk sektor properti karena turunnya inflasi akan membuat daya beli masyarakat meningkat, sehingga penjualan rumah berpotensi naik.

Apalagi seiring dengan adanya sentimen positif di industri properti nasional pada kuartal pertama 2023. Sentimen positif ini terutama terlihat pada indeks harga dan permintaan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, baik dari sisi penjual maupun konsumen.

Marine menambahkan bahwa berdasarkan data kuartal II-2023 terjadi kenaikan indeks harga sebesar 1,7% secara kuartalan pada kuartal pertama 2023 dan kenaikan indeks harga sebesar 7,1% secara tahunan. Kenaikan secara kuartalan dan tahunan tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada kuartal sebelumnya.

"Dari sisi suplai, indeks suplai pada kuartal pertama 2023 masih stagnan pada angka yang sama dengan kuartal sebelumnya yaitu sebesar 0,3%," katanya.