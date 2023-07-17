Jateng Punya 37 PSN Bernilai Rp258,7 Triliun

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut bahwa di Jawa Tengah (Jateng), kini terdapat 37 Proyek Strategis Nasional (PSN) dan ada 18 PSN dalam Perpres 79 tahun 2019.

"Investasinya sebesar Rp258,76 triliun, dan menyerap 66 ribu tenaga kerja secara langsung," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers PSN Jateng bersama Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Senin (17/7/2023).

BACA JUGA:

Dia menyebut, sejumlah PSN yang telah beroperasi antara lain Jalan Tol Trans Jawa, PLTU Batang, Waduk Cicaban, Bendungan Randugunting, pengembangan Pelabuhan Cilacap, Bandara di Purbalingga, double track kereta api Jawa Selatan, Bendungan Pidekso, dan Bandara Ngloram.

"PSN yang beroperasi sebagian adalah contohnya Tol Semarang-Demak," sambung Airlangga.

BACA JUGA:

Sektor PSN telah terbangun 340 kilometer khusus untuk jalan atau sebesar Rp58 triliun.

"Tantangan ke depan, sejak awal tentu adalah abrasi Pantura, rob tahunan, banjir hulu, dan BPDP Jateng mencatat ketinggian rob hampir 200 cm," tambah Airlangga.