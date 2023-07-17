Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jateng Punya 37 PSN Bernilai Rp258,7 Triliun

Michelle Natalia , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |14:05 WIB
Jateng Punya 37 PSN Bernilai Rp258,7 Triliun
Menko Airlangga Hartarto bertemu Ganjar Pranowo. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut bahwa di Jawa Tengah (Jateng), kini terdapat 37 Proyek Strategis Nasional (PSN) dan ada 18 PSN dalam Perpres 79 tahun 2019.

"Investasinya sebesar Rp258,76 triliun, dan menyerap 66 ribu tenaga kerja secara langsung," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers PSN Jateng bersama Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Senin (17/7/2023).

 BACA JUGA:

Dia menyebut, sejumlah PSN yang telah beroperasi antara lain Jalan Tol Trans Jawa, PLTU Batang, Waduk Cicaban, Bendungan Randugunting, pengembangan Pelabuhan Cilacap, Bandara di Purbalingga, double track kereta api Jawa Selatan, Bendungan Pidekso, dan Bandara Ngloram.

"PSN yang beroperasi sebagian adalah contohnya Tol Semarang-Demak," sambung Airlangga.

 BACA JUGA:

Sektor PSN telah terbangun 340 kilometer khusus untuk jalan atau sebesar Rp58 triliun.

"Tantangan ke depan, sejak awal tentu adalah abrasi Pantura, rob tahunan, banjir hulu, dan BPDP Jateng mencatat ketinggian rob hampir 200 cm," tambah Airlangga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement