HOME FINANCE PROPERTY

Jenis Jalan Perumahan Mana yang Cocok, Aspal atau Paving Block? Ini Jawabannya

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |17:39 WIB
Jenis Jalan Perumahan Mana yang Cocok, Aspal atau Paving Block? Ini Jawabannya
Jalan Perumahan (Foto: Instagram PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian PUPR menjelaskan terkait Jalan lingkungan di Indonesia. Baik jalan utama maupun jalan pemungkiman. Umumnya jalan terbagi dalam tiga jenis, yakni jalan beton, jalan aspal, dan paving block.

Dari ketiga jenis jalan perkerasaan tersebut paling tidak ada dua macam perkerasaan jalan yang digunakan untuk jalan pemungkiman, antara lain adalah jalan aspal & paving blok.

Nah, pernah bingung ngga si dalam menetukan jenis jalan yang cocok untuk perumahan? tulis Instagram Kementrian PUPR, Senin (17/7/2023).

Masing-masing jenis jalan memiliki kelebihan dan kelemahnnya. Sebelum menentukan jalan mana yang cocok saat Anda membeli rumah, simak informasi mengenai tentang jenis kontruksi jalan.

Jalan Aspal

Jalan aspal merupakan kontruksi jalan yang menggunakan bahan pengikat aspal panas. Biasanya campuran aspal panas datang dari impor, misal Shell dan ESSO 2000. Cairan aspal ini sedikit mahal, bisa menghabiskan biaya 60%.

Halaman:
1 2
