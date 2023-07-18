IHSG Berpotensi Rebound tapi Masih di Level 6.800 Hari Ini

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi balik menguat di perdagangan. Di mana pada perdagangan kemarin, IHSG melemah ke 6.867.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan, IHSG ditutup di bawah resisten di sekitar level 6.912 yang dibentuk oleh Fibonacci cluster dengan candle bearish pin bar yang dapat diikuti dengan adanya pullback.

“Yang diperkirakan tetap berada di atas 6.800,” kata Ivan dalam risetnya, Selasa (18/7/2023).

Adapun, level support IHSG berada di 6.780-6.800, 6.728 dan 6.671. Sementara level resistennya di 6.912, 6.960 dan 6.985.

Sejumlah saham direkomendasikan untuk perdagangan hari yaitu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) yang sedang menguji kembali resisten Rp5.625, di mana kenaikan di atasnya akan membuka jalan untuk melanjutkan pembentukan wave a menuju Rp5.800 sebagai target.

Ivan merekomendasikan hold atau trading buy pada saham BBRI di rentang harga Rp5.475-Rp5.525, dengan target harga terdekat di Rp5.650.

Saham perbankan lainnya yang juga direkomendasikan yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI). Ivan menyarankan hold atau buy on weakness pada saham BMRI di rentang harga Rp5.200-Rp5.300, dengan target harga terdekat di Rp5.500.