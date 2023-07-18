Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IPO, Zeus Tawarkan Harga Saham Rp105 dan Incar Dana Rp110,25 Miliar

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |09:13 WIB
IPO, Zeus Tawarkan Harga Saham Rp105 dan Incar Dana Rp110,25 Miliar
PT Zeus Kimiatama Bakal IPO di BEI. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Zeus Kimiatama Indonesia Tbk menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Dalam aksi korporasi ini, perseroan menawarkan 1,05 miliar saham atau 21,27% dari total modal ditempatkan dan disetor.

Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan kimia khusus ini menetapkan harga penawaran awal sebesar Rp100-Rp105 per saham. Dengan harga tersebut, perusahaan mengincar dana segar sebesar Rp105 miliar hingga Rp110,25 miliar.

Perseroan juga mengadakan program alokasi saham pegawai atau employee stock allocation (ESA), perseroan mengadakan program ESA dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1,14% atau sebanyak-banyaknya 11,97 juta saham.

Tak hanya itu, perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 525 juta Waran Seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak-banyaknya 13,50% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh, dengan harga pelaksanaan Rp125-Rp135.

Perihal penggunaan dana, perseroan akan menggunakan sebesar 80,98% dari dana hasil IPO untuk belanja modal dengan rincian, sebesar 61,69% akan digunakan untuk pembelian tanah yang berada di Greenland International Industrial Center (GIIC) seluas ± 18.193 meter persegi dengan harga sekitar Rp64,62 miliar.

“Tujuan transaksi adalah tanah yang akan dibeli tersebut nantinya akan dibangun pabrik baru sebagai proses integrasi fasilitas pabrik dan kantor perseroan. Melalui proses integrasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional perseroan yang akan berkontribusi kepada laba,” demikian dikutip dari prospektus, Selasa (18/7/2023).

Kemudian, sekitar 17,09% akan digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan produksi yang akan ditempatkan di pabrik perseroan di Kawasan Bukit Indah dan akan dibeli dari pihak ketiga, di mana saat ini perseroan sedang dalam penjajakan kepada beberapa vendor dalam pemenuhan pembelian mesin dan peralatan produksi tersebut dengan alokasi dana sekitar Rp17,90 miliar.

Serta, sekitar 2,20% akan digunakan untuk keperluan riset dan pengembangan, yaitu pembelian peralatan laboratorium sintesis kimia dan simulasi aplikasi, serta pengadaan laboratorium mikrobiologi yang akan dibeli dari pihak ketiga, di mana saat ini perseroan sedang dalam penjajakan kepada beberapa vendor dalam pemenuhan pembelian peralatan laboratorium sintesis kimia dan simulasi aplikasi, serta pengadaan laboratorium mikrobiologi tersebut dengan alokasi dana sekitar Rp2,30 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173289/ipo_emiten_di_bei-POd4_large.jpeg
Tunggu Skema Investasi dari Danantara, Inalum Tunda Rencana IPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/278/3159952/ipo_bei-DQKX_large.jpg
4 Calon Emiten Antre IPO, Ada yang Punya Aset Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/278/3156628/ihsg-Htlf_large.jpg
5 Perusahaan Antre IPO, Ada yang Punya Aset di Atas Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/278/3149826/merry_riana-2Abx_large.jpg
MERI Siap IPO Juli 2025, Merry Riana Incar Dana Rp39 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/278/3149651/bei-fpwP_large.jpg
Daftar 14 Perusahaan IPO di BEI, 8 Beraset Jumbo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/278/3149479/bank_jakarta_ipo_2026-ygeY_large.jpg
IPO 2026, Bank Jakarta Butuh Dana Segar Rp3 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement