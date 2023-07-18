IPO, Zeus Tawarkan Harga Saham Rp105 dan Incar Dana Rp110,25 Miliar

JAKARTA - PT Zeus Kimiatama Indonesia Tbk menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Dalam aksi korporasi ini, perseroan menawarkan 1,05 miliar saham atau 21,27% dari total modal ditempatkan dan disetor.

Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan kimia khusus ini menetapkan harga penawaran awal sebesar Rp100-Rp105 per saham. Dengan harga tersebut, perusahaan mengincar dana segar sebesar Rp105 miliar hingga Rp110,25 miliar.

Perseroan juga mengadakan program alokasi saham pegawai atau employee stock allocation (ESA), perseroan mengadakan program ESA dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1,14% atau sebanyak-banyaknya 11,97 juta saham.

Tak hanya itu, perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 525 juta Waran Seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak-banyaknya 13,50% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh, dengan harga pelaksanaan Rp125-Rp135.

Perihal penggunaan dana, perseroan akan menggunakan sebesar 80,98% dari dana hasil IPO untuk belanja modal dengan rincian, sebesar 61,69% akan digunakan untuk pembelian tanah yang berada di Greenland International Industrial Center (GIIC) seluas ± 18.193 meter persegi dengan harga sekitar Rp64,62 miliar.

“Tujuan transaksi adalah tanah yang akan dibeli tersebut nantinya akan dibangun pabrik baru sebagai proses integrasi fasilitas pabrik dan kantor perseroan. Melalui proses integrasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional perseroan yang akan berkontribusi kepada laba,” demikian dikutip dari prospektus, Selasa (18/7/2023).

Kemudian, sekitar 17,09% akan digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan produksi yang akan ditempatkan di pabrik perseroan di Kawasan Bukit Indah dan akan dibeli dari pihak ketiga, di mana saat ini perseroan sedang dalam penjajakan kepada beberapa vendor dalam pemenuhan pembelian mesin dan peralatan produksi tersebut dengan alokasi dana sekitar Rp17,90 miliar.

Serta, sekitar 2,20% akan digunakan untuk keperluan riset dan pengembangan, yaitu pembelian peralatan laboratorium sintesis kimia dan simulasi aplikasi, serta pengadaan laboratorium mikrobiologi yang akan dibeli dari pihak ketiga, di mana saat ini perseroan sedang dalam penjajakan kepada beberapa vendor dalam pemenuhan pembelian peralatan laboratorium sintesis kimia dan simulasi aplikasi, serta pengadaan laboratorium mikrobiologi tersebut dengan alokasi dana sekitar Rp2,30 miliar.