Bel Perdagangan, IHSG Langsung Naik ke Level 6.893

IHSG Dibuka Menguat pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan. IHSG melesat 0,39% ke level 6.893,83.

Indeks komposit mampu bertahan positif 0,45% pada pukul 09.02 WIB, Selasa (18/7/2023). Sebanyak 209 saham menguat, 103 melemah, dan 245 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp257,72 miliar, dari net-volume 826,78 juta saham yang diperdagangkan.

Sejumlah indeks lain juga tumbuh seperti LQ45 naik 0,40% di 968,25, indeks JII menguat 0,12% di 555,09, indeks IDX30 menanjak 0,35% di 502,57, dan indeks MNC36 tumbuh 0,42% di 367,09.

Dua sektor yang melemah adalah industri 0,28% dan teknologi 0,14%. Sedangkan mayoritas berada di zona hijau yakni konsumer nonsiklikal 0,17%, konsumer-siklikal 0,50%, keuangan 0,40%, energi 0,43%, properti 0,06%, transportasi 0,60%, infrastruktur 0,36%, bahan baku 0,17%, dan kesehatan 0,21%.