Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Perusahaan Keamanan Siber IPO di BEI 8 Agustus, Incar Dana Segar Rp110 Miliar

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |10:07 WIB
Perusahaan Keamanan Siber IPO di BEI 8 Agustus, Incar Dana Segar Rp110 Miliar
Itsec Asia IPO di BEI. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Perusahaan keamanan siber, PT Itsec Asia Tbk segera mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Agustus 2023.

Dalam gelaran penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), perseroan menawarkan sebanyak 1 miliar saham atau 15,64% dari modal ditempatkan dan disetor.

Melansir prospektus yang dirilis, Selasa (18/7/2023), perseroan menetapkan harga penawaran awal sebesar Rp100-Rp110 per saham. Dengan harga tersebut, perusahaan mengincar dana segar sebesar Rp110,96 miliar.

Bersamaan dengan IPO ini, perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 504,36 juta Waran Seri I atau sebanyak 9,27% dari total saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp400. Adapun, Waran Seri I yang diterbitkan akan berlaku mulai tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan 6 Agustus 2027.

Sekitar 87% dana hasil IPO akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung perluasan tim cyber security di Indonesia, Singapura dan Australia, dan untuk membangun tim baru, serta menyewa kantor di wilayah-wilayah dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar.

Selain itu, perseroan akan menginvestasikan modal kerja untuk pemasaran, pembiayaan proyek, serta sertifikasi dan akreditasi untuk mendorong pertumbuhan pendapatan di masa depan.

“Perseroan juga bermaksud untuk menginvestasikan modal kerja dalam membangun tim Research and Development (R&D) untuk mengembangkan produk, alat, dan layanan cybersecurity baru,” demikian dikutip dari prospektus, Selasa (18/7/2023).

Kemudian, sekitar 13% dana hasil IPO akan digunakan sebagai belanja modal untuk mendukung perluasan tim cyber security di Indonesia, Singapura dan Australia, serta untuk melakukan ekspansi di wilayah-wilayah yang memiliki peluang pasar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173289/ipo_emiten_di_bei-POd4_large.jpeg
Tunggu Skema Investasi dari Danantara, Inalum Tunda Rencana IPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/278/3159952/ipo_bei-DQKX_large.jpg
4 Calon Emiten Antre IPO, Ada yang Punya Aset Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/278/3156628/ihsg-Htlf_large.jpg
5 Perusahaan Antre IPO, Ada yang Punya Aset di Atas Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/278/3149826/merry_riana-2Abx_large.jpg
MERI Siap IPO Juli 2025, Merry Riana Incar Dana Rp39 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/278/3149651/bei-fpwP_large.jpg
Daftar 14 Perusahaan IPO di BEI, 8 Beraset Jumbo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/278/3149479/bank_jakarta_ipo_2026-ygeY_large.jpg
IPO 2026, Bank Jakarta Butuh Dana Segar Rp3 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement