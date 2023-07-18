Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Turun 36 Poin ke Level 6.830

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |16:15 WIB
IHSG Hari Ini Turun 36 Poin ke Level 6.830
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah (Ilustrasi: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada zona merah pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini turun 36,94 poin atau 0,54% ke level 6.830,20.

Pada penutupan perdagangan, Selasa (18/7/2023), terdapat 182 saham menguat, 354 saham melemah dan 206 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,2 triliun dari 17,3 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,62% ke 958,371, indeks JII melemah 0,92% ke 549,335, indeks IDX30 melemah 0,65% ke 497,539 dan indeks MNC36 melemah 0,48% ke 363,811.

Indeks sektoral mayoritas melemah yakni sektor energi 0,69%, bahan baku 0,16%, industri 0,53%, non siklikal 0,13%, kesehatan 0,73%, keuangan 0,73%, properti 0,56%, teknologi 0,62%, infrastruktur 0,7%, transportasi 1,38%. Sedangkan yang menguat hanya sektor siklikal 0,41%.

