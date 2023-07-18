Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Akhirnya Turun Jadi USD1.956/Ounce

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |08:01 WIB
Harga Emas Akhirnya Turun Jadi USD1.956/Ounce
Harga Emas Turun Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Harga emas menurun di akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Para pedagang mengunci beberapa keuntungan setelah kenaikan selama empat hari berturut-turut.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange turun USD8,0 atau 0,41% menjadi USD1.956,40 per ounce, setelah menyentuh level tertinggi sesi di USD1.963,60 dan terendah di USD1.949,00.

Emas mengakhiri perdagangan Jumat 14 Juli 2023 dengan penyelesaian tertinggi sejak pertengahan Juni dan naik sekitar 1,7% minggu lalu. Rebound emas hanya perlu jeda sampai ada berita pasti tentang kebijakan suku bunga Federal Reserve.

Harga emas mengalami kenaikan karena dolar merosot ke posisi terendah dalam 15 bulan, menyusul serangkaian pembacaan inflasi AS yang lemah. Data yang lemah juga mendorong peningkatan taruhan bahwa Federal Reserve hampir mengakhiri siklus kenaikan suku bunga untuk tahun ini.

