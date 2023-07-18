Ekonomi China Hanya Tumbuh 6,3% di Kuartal II-2023, Lebih Rendah dari Perkiraan

JAKARTA - China mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3% hingga kuartal II-2023. Realisasi ini lebih rendah dari perkiraan para analis sebesar 7,3%.

Apabila dibandingkan dengan kuartal pertama, barang domestik bruto hanya tumbuh di angka 0,8% sejak bulan April hingga Juni. Berdasarkan data dari National Bureau of Statistics (NBS), angka tersebut berada jauh diperkiraan sekelompok ekonom yang melangsungkan survey Reuters.

Lockdown Covid-19 terasa begitu ketat sehingga berdampak buruk pada ekonomi negara terbesar kedua di dunia yaitu China telebih pada kawasan pusat keuangan, Shanghai.

Titik balik menguatnya perekonomian ketika kuartal pertama dengan PDB tumbuh sebesar 4,5% pada saat pencabutan pembatasan mobilitas. Demikian dilansir dari CNN.com, Selasa (18/7/2023).

Dalam beberapa bulan terakhir angka ekonomi banyak yang menunjukan penurunan. Data pada hari Senin bahkan menunjukan pertumbuhan ekonomi yang kehilangan tenaga.

Diketahui penjualan ritel mengalami peningkatan sebesar 3,1% pada bulan Juni. Lalu melandai sejak bulan Desember pasca Beijing mencabut pembatasan mobilitas selama pandemi.