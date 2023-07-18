Talenta BUMN Dipercaya Jadi Menteri dan Wakil Menteri, Erick Thohir: Ini Bukti Transformasi SDM Berhasil

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai transformasi pada Sumber Daya Manusia (SDM) di BUMN berhasil. Pasalnya banyak talenta-talenta BUMN yang ditugaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengemban tugas di kementerian lainnya.

Talenta BUMN yang mendapat penugasan khusus di kementerian lainya diantaranya Budi Gunadi Sadikin yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kesehatan, Pahala Nugraha Mansury yang baru saja ditugaskan sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.

Lalu, Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) dan Silmy Karim yang dipilih sebagai Dirjen Imigrasi.

"Hari ini membuktikan ketika kita membangun human capital kita, coba sudah berapa orang terbaik BUMN diambil kementerian lain, ada di Kemenlu, ada di Kesehatan, di Kominfo, di PANRB ya, ini bukti, dan lagi imigrasi, ini bukti," ujar Erick saat pembukaan BUMN Fest 2023, ditulis Selasa (18/7/2023).

Kementerian BUMN sudah memproduksi talenta terbaik yang berperan penting bagi kemajuan Indonesia. Dia memastikan transformasi SDM adalah hal penting bagi BUMN

"Transformasi SDM adalah hal yang sangat penting buat BUMN, kita melihat tidak mungkin transformasi ini bisa terjadi kalau tidak bertransformasi kitanya dulu," ucapnya.