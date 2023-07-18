Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sumbang Pendapatan Rp279 Miliar, ASDP Operasikan 86 Kapal Layani 207 Lintasan Perintis

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |10:35 WIB
ASDP Operasikan 86 Kapal Layani 207 Lintasan Perintis (Foto: ASDP)
JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melaporkan total armada yang dioperasikan hingga semester I-2023 sebanyak 226 unit kapal.

226 kapal tersebut melayani 307 lintasan dengan rincian segmen komersial sebanyak 140 unit kapal, yang terdiri dari 87 unit kapal ASDP dan 53 unit kapal anak usaha Jembatan Nusantara (61,95%) yang melayani 100 lintasan di mana 92 lintasan oleh ASDP dan 8 lintasan oleh JN (32,57%) dan segmen perintis sebanyak 86 unit kapal (38,05%) yang melayani 207 lintasan (67,43%).

Data pada semester I-2023, lintasan perintis dengan porsi 67% itu menyumbang 17% pendapatan atau sebesar Rp279 miliar dan lintasan komersial dengan porsi 33% memberikan kontribusi pendapatan sebesar 83% atau senilai Rp1,3 triliun. Total penumpang yang dilayani kapal perintis periode semester I-2023 mencapai 626.784 orang.

Corporate Secretary ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin mengatakan, sejak 2018 hingga 2023, tren layanan di lintasan perintis terus meningkat dengan pertumbuhan sebesar 8,8% per tahun.

"ASDP sebagai BUMN tentunya berperan penting sebagai agent of development dengan tugas melayani masyarakat hingga ke wilayah terpencil dan pelosok Indonesia, sehingga mobilitas baik orang maupun barang makin meningkat dan pada akhirnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan daerah pun meningkat," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Sementara itu, ASDP juga berkomitmen untuk terus mendukung mobilitas masyarakat dan sektor pariwisata nasional melalui layanan penyeberangan perintis, termasuk di Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Dia mengatakan, ASDP memiliki tiga peran dalam pengembangan layanan penyeberangan yang mendukung konektivitas dan juga kemajuan pariwisata di Tanah Air.

