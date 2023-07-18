Lelang Mobil Mewah di Kantor Sri Mulyani, Ada Alphard hingga Hummer Harganya Miring

JAKARTA – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan melelang sejumlah barang milik negara pada acara puncak memperingati 115 tahun lelang di Indonesia. Adapun barang-barang yang dilelang seperti mobil, lukisan hingga kopi.
Lelang ini terbuka untuk umum. Lelang dilakukan pada 08.00 sampai 12.30 WIB di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jalan Senen Raya No.1, Jakarta Pusat.
"Pada puncak acara 115 Tahun Lelang Indonesia ada banyak barang yang dilelang dengan harga yang menarik. Dari mobil antik, mobil mewah, vespa lukisan, sampai kopi juga ada. Ayoo, ikutan lelangnya, tawar barangnya, dan jadilah pemenangnya," tulis dari Instagram @direktoratlelangdjkn, Selasa (18/7/2023).
DJKN mengadakan lelang sejumlah barang, mulai dari kendaraan bermotor hingga kopi. DJKN juga melelang satu unit Alphard dengan maksimal penawaran harga di Rp550.000.000.
Berikut daftar barang-barang yang dilelang oleh DJKN pada 18 Juli 2023:
1. Toyota Camry 2.5 V (Hitam)
Nilai limit: Rp299.000.000
Tahun pembuatan: 2019
Kilometer: 49.461
Kapasitas Mesin: 2.500
Transmisi: AT
2. Toyota Alphard 2.5 X (Hitam)
Nilai limit: Rp555.000.000
Tahun pembuatan: 2018
Kilometer: 722.000
Kapasitas Mesin: 2.500
Transmisi: AT
3. Toyota Kijang Inova 2.0 V (Hitam)
Nilai limit: Rp199.000.000
Tahun pembuatan: 2018
Kilometer: 921.290
Kapasitas Mesin: 2.000
Transmisi: AT
4. Mercedes BENZ/200 BB (Biru Tua Metalik)
Nilai limit: Rp195.000.000
Tahun pembuatan: 1973
Kilometer: 20.340
Kapasitas Mesin: 2.000
Transmisi: MT
5. Mercedes BENZ/300 GE (Ungu Metalik)
Nilai limit: Rp790.000.000
Tahun pembuatan: 1993
Kilometer: 128.665
Kapasitas Mesin: 2.960
Transmisi: MT