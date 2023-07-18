Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Lelang Mobil Mewah di Kantor Sri Mulyani, Ada Alphard hingga Hummer Harganya Miring

Hafizhuddin , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |14:53 WIB
Lelang Mobil Mewah di Kantor Sri Mulyani, Ada Alphard hingga Hummer Harganya Miring
Kemenkeu Melalui DJKN Melelang Sejumlah Barang. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan melelang sejumlah barang milik negara pada acara puncak memperingati 115 tahun lelang di Indonesia. Adapun barang-barang yang dilelang seperti mobil, lukisan hingga kopi.

Lelang ini terbuka untuk umum. Lelang dilakukan pada 08.00 sampai 12.30 WIB di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jalan Senen Raya No.1, Jakarta Pusat.

"Pada puncak acara 115 Tahun Lelang Indonesia ada banyak barang yang dilelang dengan harga yang menarik. Dari mobil antik, mobil mewah, vespa lukisan, sampai kopi juga ada. Ayoo, ikutan lelangnya, tawar barangnya, dan jadilah pemenangnya," tulis dari Instagram @direktoratlelangdjkn, Selasa (18/7/2023).

DJKN mengadakan lelang sejumlah barang, mulai dari kendaraan bermotor hingga kopi. DJKN juga melelang satu unit Alphard dengan maksimal penawaran harga di Rp550.000.000.

Berikut daftar barang-barang yang dilelang oleh DJKN pada 18 Juli 2023:

1. Toyota Camry 2.5 V (Hitam)

Nilai limit: Rp299.000.000

Tahun pembuatan: 2019

Kilometer: 49.461

Kapasitas Mesin: 2.500

Transmisi: AT

2. Toyota Alphard 2.5 X (Hitam)

Nilai limit: Rp555.000.000

Tahun pembuatan: 2018

Kilometer: 722.000

Kapasitas Mesin: 2.500

Transmisi: AT

3. Toyota Kijang Inova 2.0 V (Hitam)

Nilai limit: Rp199.000.000

Tahun pembuatan: 2018

Kilometer: 921.290

Kapasitas Mesin: 2.000

Transmisi: AT

4. Mercedes BENZ/200 BB (Biru Tua Metalik)

Nilai limit: Rp195.000.000

Tahun pembuatan: 1973

Kilometer: 20.340

Kapasitas Mesin: 2.000

Transmisi: MT

5. Mercedes BENZ/300 GE (Ungu Metalik)

Nilai limit: Rp790.000.000

Tahun pembuatan: 1993

Kilometer: 128.665

Kapasitas Mesin: 2.960

Transmisi: MT

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176774/apbn_kita-YWfL_large.jpeg
Kemenkeu Siapkan Aturan Pungutan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176195/kemenkeu_kejar_pajak_orang_kaya-UhZM_large.jpg
Kemenkeu Kejar 200 Wajib Pajak Kaya, Nunggak Rp60 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175697/palestina-jMmy_large.jpg
Indonesia Kirim Bantuan Pangan Rp200 Miliar untuk Palestina, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171680/dana_transfer_ke_daerah-5IP9_large.jpg
Realisasi Transfer ke Daerah Capai Rp571,5 Triliun per Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170815/tutut-0O6z_large.jpeg
Tutut Soeharto Gugat Menteri Keuangan ke PTUN! Kemenkeu Beri Penjelasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170547/kemenkeu_tunda_konferensi_pers-Xz9U_large.jpg
Kemenkeu Kembali Tunda Konferensi Pers APBN Kita
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement