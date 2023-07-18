Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahas Pencegahan Korupsi, Luhut: Kalau Tidak Ada OTT Lebih Bagus

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |14:45 WIB
Bahas Pencegahan Korupsi, Luhut: Kalau Tidak Ada OTT Lebih Bagus
Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membahas soal tindakan pencegahan korupsi di Indonesia.

Dia menilai turunnya angka penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sistem pencegahan korupsi semakin kuat.

 BACA JUGA:

"Penindakan menurun karena sistemnya makin bagus, orang tidak bisa korupsi, tidak bisa mencuri, kan bagus," kata Luhut usai menghadiri Bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jakarta seperti dilansir Antara, Selasa (18/7/2023).

Luhut juga menanggapi soal KPK yang baru melakukan tiga operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang tahun 2023.

 BACA JUGA:

Menurut Luhut, hal itu juga menjadi indikator sistem pencegahan korupsi yang semakin solid.

"Kalau OTT-nya enggak ada, lebih bagus. Artinya, pencegahannya lebih baik," imbuhnya.

Halaman:
1 2
