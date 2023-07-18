Antisipasi El Nino, Jokowi Minta Mentan Amankan Stok Pangan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi instruksi ke Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan jajaran menteri terkait untuk memastikan ketersediaan stok pangan, terutama beras.

Hal ini guna mengantisipasi El Nino yang diperkirakan terjadi pada Agustus-September 2023.

"Perintah Presiden ini harus diseriusi, kita tidak boleh bersoal khususnya dengan beras dan lain-lain agar benar antisipasinya, sejelek mungkin harus dipersiapkan," kata Syahrul setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta seperti dilansir Antara, Selasa (18/7/2023).

Jokowi meminta Kementerian Pertanian (Kementan) memetakan zona daerah berdasarkan kondisi dan faktor pendukung produksi pangan.

Pertama, zona hijau yakni daerah yang airnya sangat cukup.

Zona ini, kata Syahrul, harus didukung dengan optimalisasi penanaman dan upaya pengendalian produksi pangan.