HOME FINANCE HOT ISSUE

Tekan Dolar AS, Rupiah Menguat ke Rp14.997/USD

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |15:37 WIB
Tekan Dolar AS, Rupiah Menguat ke Rp14.997/USD
Rupiah. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) kembali ditutup menguat pada perdagangan Selasa (18/7/2023).

Rupiah naik 16 poin di level Rp14.997 dari penutupan sebelumnya di Rp15.012.

 BACA JUGA:

Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, pergerakan dolar AS tergelincir lebih rendah pada hari ini.

Di mana rupiah diperdagangkan mendekati level terendah lebih dari satu tahun karena para pedagang semakin mempertimbangkan untuk segera mengakhiri siklus pengetatan Federal Reserve.

"Bank sentral AS secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga sekali lagi ketika bertemu minggu depan, tetapi pasar fokus pada akhir siklus pengetatan FOMC setelah harga konsumen AS mencatat kenaikan tahunan terkecil mereka dalam lebih dari dua tahun minggu lalu," tulis Ibrahim dalam risetnya, Selasa (18/7/2023).

 BACA JUGA:

Selain itu, pasar sekarang menunggu rilis data penjualan ritel dan produksi industri AS, yang akan dirilis hari ini, untuk petunjuk lebih lanjut tentang kesehatan ekonomi terbesar dunia, dan potensi jalur suku bunga.

Pembacaan penjualan ritel untuk bulan Juni diperkirakan telah meningkat dari bulan sebelumnya, sementara pertumbuhan produksi industri juga diperkirakan akan meningkat pada bulan Juni, menunjukkan ketahanan ekonomi AS.

Halaman:
1 2
