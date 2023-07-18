Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dipanggil Kejagung soal CPO, Ini Penjelasan Menko Airlangga

Michelle Natalia , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |15:45 WIB
Dipanggil Kejagung soal CPO, Ini Penjelasan Menko Airlangga
Menko Airlangga Hartarto. (Foto: Kemenko)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah.

Adapun panggilan ini ditujukan agar Menko Airlangga hadir di Kejagung pada sore ini, Selasa (18/7/2023) pukul 16.00 WIB.

 BACA JUGA:

Ditemui di kantornya, Menko Airlangga pun buka suara mengenai pemanggilan ini.

Saat ditanyai soal pemanggilan ini, Airlangga nampak terburu-buru masuk ke mobil. Dia juga nampak mengenakan kemeja batik biru sebelum akhirnya menutup pintu mobil.

"Apa bapak ke Kejaksaan Agung?' tanya wartawan kepada Airlangga di Jakarta sore ini.

 BACA JUGA:

"Ada agenda," jawab Airlangga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/320/3143422/mentan_amran-gR0I_large.jpg
Mentan Sebut Harga CPO di Pasar Dunia Bakal Naik saat B50
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/320/3097130/ri-punya-varietas-kultur-jaringan-kelapa-sawit-dengan-potensi-cpo-tinggi-GIJedVxAMZ.jpg
RI Punya Varietas Kultur Jaringan Kelapa Sawit dengan Potensi CPO Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/320/3021502/produksi-cpo-ditargetkan-capai-592-000-ton-di-2024-wspkIXlCNu.jpg
Produksi CPO Ditargetkan Capai 592.000 Ton di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/320/2925663/begini-cara-dorong-peningkatan-peserta-di-bursa-cpo-loVmyFtNQf.JPG
Begini Cara Dorong Peningkatan Peserta di Bursa CPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/320/2912880/lahan-sawit-hgu-masuk-ke-kawasan-hutan-ini-kata-pengusaha-xSrbPaZ26A.jpg
Lahan Sawit HGU Masuk ke Kawasan Hutan, Ini Kata Pengusaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/278/2905359/simak-bedanya-bursa-cpo-dan-saham-Hdx9hoMRpB.jpg
Simak Bedanya Bursa CPO dan Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement