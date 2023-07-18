Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dirut BPJS Kesehatan Akui Masih Ada RS yang Diskriminasi ke Peserta JKN

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |16:07 WIB
Dirut BPJS Kesehatan Akui Masih Ada RS yang Diskriminasi ke Peserta JKN
Dirut BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - BPJS Kesehatan buka suara soal ada beberapa oknum rumah sakit (RS) yang melakukan diskriminasi kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menyebut jumlah RS yang pilih kasih sudah lebih sedikit jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

 BACA JUGA:

"Waktu kami masuk di sini itu beberapa rumah sakit itu masih (diskriminasi), oknum ya ini, bukan kebanyakan RS, medskirimnasi. Tapi sekarang masih ada juga 1-2 rumah sakit, tetapi secara umum udah sangat berkurang," kata Ghufron dalam acara Public Expose Laporan Pengelolaan Program - Laporan Keuangan (LPP-LK) BPJS Kesehatan tahun 2022 di Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Dia menjelaskan, saat ini BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan 23.730 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 2.963 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL).

 BACA JUGA:

"Itu kurang lebih 64% adalah rumah sakit swasta, jadi lebih banyak rumah sakit swasta dibandingkan RS pemerintah yang kerjasama dengan BPJS," ungkapnya.

Halaman:
1 2
