Kesejahteraan Meningkat, Jumlah Penduduk Miskin di Jateng Turun 66,73 Ribu Jiwa

JAKARTA – Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah (Jateng) turun karena meningkatnya kesejahteraan. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2023 tercatat 3,79 juta orang.

Kepala BPS Jateng Dadang Hardiwan mengatakan, jumlah tersebut mengalami penurunan hingga 66,73 ribu orang bila dibandingkan September 2022. Dan turun 39,94 ribu orang bila dibandingkan Maret 2022.

Di mana secara persentase angka tersebut mengalami penurunan menjadi 10,77% atau turun 0,21% poin bila dibanding September 2022 yang mencapai 10,98% atau 3,86 juta orang.

Dadang mengatakan, catatan positif perbaikan ekonomi, membawa tingkat penurunan kemiskinan mendekati saat sebelum pandemi Covid-19.

"Jumlah penduduk miskin Jateng Maret 2023 sebesar 3,79 juta orang. Atau turun 66,73 ribu orang bila dibandingkan September 2022. Dan turun 39,94 ribu orang bila dibandingkan Maret 2022," ucapnya, Selasa (18/7/2023).

Dadang menambahkan seiring dengan meredanya pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi, kemiskinan di Jateng terus berangsur turun.