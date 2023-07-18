Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Sewa Gedung di Jakarta Rp382 Miliar, Ahok Minta Kantor Pertamina Pindah ke Kaltim

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |19:42 WIB
Harga Sewa Gedung di Jakarta Rp382 Miliar, Ahok Minta Kantor Pertamina Pindah ke Kaltim
Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, meminta PT Kilang Pertamina Balikpapan segera memindahkan kantor di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini dikarenakan menyusul adanya beberapa pertimbangan.

Salah satunya yakni harga sewa gedung atau perkantoran di Jakarta yang terbilang sangat mahal. Dia menyebut Pertamina Balikpapan harus merogoh kocek hingga Rp382 miliar untuk menyewa gedung dengan ukuran dan jangka waktu tertentu.

Padahal, anak usaha PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) itu memiliki aset properti di Balikpapan yang dipandang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi perkantoran.

"Hulu dan kilang menyewa kantor di sini (Jakarta) itu 92.000 meter persegi, Rp382 miliar, belum operasionalnya," ucap Ahok saat ditemui wartawan di Kementerian BUMN, Selasa (18/7/2023).

"Saya tanya, kalau anda orang minyak, kilang paling besar ada di Balikpapan, masa kamu punya kantor Kilang Pertamina Balikpapan ada di Jakarta? Lucu nggak?," lanjut dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180593/harga_bbm-Jqmg_large.jpg
Harga BBM Pertamina Terbaru dari Pertalite hingga Dexlite Berlaku 1 November 2025, Ada yang Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180576/bbm-DWZc_large.jpg
YLKI: Positif, Upaya Pertamina Hadapi Kasus Pertalite di Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180039/dirut_pertamina-VhaW_large.jpg
Purbaya Puji Bos Pertamina Serius Bangun Kilang, Jadi Modal Jaga Ketahanan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179394/pertamina-7uPV_large.jpg
Salurkan BBM ke Pelosok RI, Pertamina Patra Niaga Jaga Ketahanan Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178861/pertamina-MY1D_large.jpg
Laporan Mafindo Ungkap Pertamina Jadi Sasaran Hoaks, Ini Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178768/spbu-a42m_large.jpg
Begini Seharusnya Standar Layanan SPBU di Pertamina, dari Toilet hingga Musala
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement