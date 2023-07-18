Tarif LRT Jabodebek Termahal Rp23.000-Rp24.000, dari Dukuh Atas-Bekasi

JAKARTA - Manager Public Relations Divisi LRT Jabodebek Kuswardojo menyatakan untuk tarif terjauh LRT Jabodebek yakni dari Stasiun LRT Dukuh Atas hingga Stasiun LRT Jatimulya Bekasi yang memiliki panjang lintasan 27,3 km maka akan dikenakan tarif Rp23.000 hingga Rp24.000.

"Jika menghitung secara kasar berdasarkan kilometer (Km) maka dari Dukuh Atas ke Jatimulya 27,3 km kemudian 1 km pertama Rp5.000 maka 26.3 km sisanya dikalikan Rp700 jadi akan dikenakan tarif di kisaran Rp23.000-Rp24000," kata Kuswardojo saat dihubungi MNC Portal, Selasa (18/7/2023).

Adapun Kuswardojo mengatakan besaran tarif LRT Jabodebek tersebut sudah termasuk dalam perhitungan subsidi yang diberikan pemerintah.

"Pastinya sudah dengan subsidi. Jadi Kemenhub sudah menetapkan tarif kewajaranya seperti itu yakni Rp5.000 untuk 1 Km pertama, dan selanjutnya masyarakat dikenakan Rp700 setiap Km berikutnya," katanya.