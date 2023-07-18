Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Biaya Pembuatan The Flash yang Disebut sebagai Film Superhero Gagal

Hafizhuddin , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |21:17 WIB
Segini Biaya Pembuatan The Flash yang Disebut sebagai Film Superhero Gagal
Film The Flash (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Segini biaya pembuatan The Flash yang disebut sebagai film superhero gagal.

The Flash (2023) adalah sebuah film garapan DC yang dibintangi Ezra Miller. Setelah mulai ditayangkan di dunia pada 12 Juni 2023 lalu, The Flash hanya mampu meraup perolehan kotor sebesar USD267 Juta atau setara Rp4 Triliun.

Selama 2,5 tahun membuat film ini semenjak 2020, DC sudah melalui berbagai rintangan mulai dari kasus kontroversi Ezra Miller, masalah internal masa produksi film hingga penundaan rilis film The Flash

Anggapan ‘Film Superhero gagal’ yang tersemat di namanya, tidak bisa dilepaskan dari perolehan kotornya yang masih jauh dari kata profit dibanding biaya pembuatan filmnya.

Dikutip dari berbagai sumber Okezone, Selasa (18/7/2023), berikut 10 Film Superhero gagal yang mengalami kerugian terbesar:

