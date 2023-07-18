Ternyata Ini Alasan Mengapa Starbucks Tidak Ada di Padang?

JAKARTA – Ternyata ini alasan mengapa Starbucks tidak ada di Padang.

Starbucks merupakan kedai kopi terbesar di dunia.

Disebut-sebut bahwa gerai kopi ini tidak ada di Padang.

Padahal Padang termasuk salah satu gerbang barat Indonesia dalam bidang perdagangan. Tak heran jika kota satu ini, memiliki tempat yang strategis untuk berbisnis.

Berdasarkan catatan Okezone, alasan tidak adanya Starbucks di Padang, yaitu karena izin tidak diberikan oleh Pemerintah Daerah (Perda) Padang, sebab dikhawatirkan akan mematikan bisnis kecil atau mengganggu usaha-usaha kecil menengah.

Selain itu, dikhawatirkan masyarakat akan lebih tertarik untuk mengunjungi Starbucks dibandingkan dengan kedai-kedai kopi lainnya, karena lebih modern dan jauh lebih berkelas sekaligus ternama di dunia.