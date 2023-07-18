Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Alasan Kenapa di Eropa Jarang Ada Gedung Pencakar Langit? Tidak Sebanyak di Arab dan Indonesia!

Himayatul Azizah , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |21:06 WIB
Alasan Kenapa di Eropa Jarang Ada Gedung Pencakar Langit? Tidak Sebanyak di Arab dan Indonesia!
Gedung (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Alasan kenapa di Eropa jarang ada gedung pencakar langit. Tidak sebanyak di Arab dan Indonesia. Di tengah perlombaan berbagai negara untuk membangun gedung tertinggi, Eropa justru jarang ditemui gedung pencakar langit.

Diketahui gedung pencakar langit di Eropa tidak sebanyak benua lain. Hal tersebut karena Eropa lebih mementingkan dan menghormati warisan dari negara.

Sebelumnya negara Eropa terlebih dahulu membangun gedung tinggi dan masih bertahan hingga kini. Maka dari itu, Eropa memilih untuk mempertahankan gedung-gedung dari bangunan sebelumnya daripada melakukan pembangunan ulang gedung pencakar langit.

Masuk ke dalam kategori benua paling maju dan makmur secara ekonomi, Eropa masih jarang ada gedung pencakar langit. Melansir dari berbagai sumber Okezone, Selasa (18/7/2023), dari 218 gedung pencakar langit di Eropa, hanya sekitar 66% yang terletak di lima kota, yakni London, Paris, Frankfurt, Moskow, dan Istanbul.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, banyak yang berasumsi kota di Eropa akan mengalami modernisasi dan membangun banyak gedung pencakar langit. Namun, Eropa tetap memilih merenovasi bangunan yang hancur dampak dari perang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/470/3065292/4-fakta-gedung-miring-di-jakarta-dari-menara-saidah-hingga-aset-bumn-tT1M9WESBs.jpg
4 Fakta Gedung Miring di Jakarta, dari Menara Saidah hingga Aset BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/470/3065110/kisah-mistis-menara-saidah-sudah-terbengkalai-selama-12-tahun-IrtX815am5.jpg
Kisah Mistis Menara Saidah, Sudah Terbengkalai Selama 12 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/470/3064842/kisah-menara-saidah-gedung-pencakar-langit-jakarta-ditutup-miring-hingga-menyala-merah-HZqdOKFo3U.jpg
Kisah Menara Saidah Gedung Pencakar Langit Jakarta: Ditutup, Miring hingga Menyala Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/470/2979085/dikenal-karena-cerita-horor-ini-kisah-menara-saidah-oXR7mpbuxR.jpg
Dikenal Karena Cerita Horor, Ini Kisah Menara Saidah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/470/2930858/waskita-wskt-bangun-gedung-kedubes-india-senilai-rp334-miliar-tertinggi-di-jakarta-4lasTn1uLG.jpg
Waskita (WSKT) Bangun Gedung Kedubes India Senilai Rp334 Miliar, Tertinggi di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/16/470/2921737/penyebab-menara-saidah-tidak-dihancurkan-cfXrn89Ip0.jpg
Penyebab Menara Saidah Tidak Dihancurkan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement