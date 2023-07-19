Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Menguat Terangkat Isu Kenaikan Suku Bunga

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |07:40 WIB
Wall Street Menguat Terangkat Isu Kenaikan Suku Bunga
Wall Street ditutup menguat (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Selasa (18/7/2023) waktu setempat. Bursa saham AS hijau karena laba yang optimis di Wall Street dan penjualan ritel yang menunjukkan ekonomi AS yang tangguh menutup ekspektasi bahwa Federal Reserve akan menaikkan suku bunga minggu depan.

Mengutip Reuters, Rabu (19/7/2023), Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 1,06%, S&P 500 (.SPX) naik 0,71% dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 0,76%, rebound dari penurunan sebelumnya.

Bank of America (BAC.N) membukukan lonjakan laba kuartal kedua sebesar 20% dan Morgan Stanley (MS.N) mengalahkan perkiraan analis, menunjukkan perusahaan akan memberikan hasil yang melampaui ekspektasi pasar yang diturunkan untuk musim pendapatan ini.

Penjualan ritel meningkat 0,2% bulan lalu, kata Departemen Perdagangan AS, tetapi penjualan ritel inti meningkat 0,6%, tidak termasuk mobil, bensin, bahan bangunan, dan layanan makanan. Data utama untuk bulan Mei juga direvisi lebih tinggi untuk menunjukkan penjualan naik 0,5%, bukan 0,3% seperti yang dilaporkan sebelumnya.

Dolar meluncur ke level terendah 15 bulan sebelum rebound karena kontrak berjangka menunjukkan probabilitas 97,3% bahwa Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada akhir pertemuan dua hari pada 26 Juli, menurut Alat FedWatch CME Group.

Indeks dolar naik 0,044%, sedangkan euro turun 0,05% menjadi USD1,1228.

Analis telah menurunkan perkiraan, menetapkan batas yang sangat rendah untuk dihapus, sementara data inflasi minggu lalu memberi pasar keyakinan baru bahwa Fed sangat dekat untuk menyelesaikan kampanye pengetatannya, kata Jimmy Chang, kepala investasi di Rockefeller Kantor Keluarga Global di New York.

Halaman:
1 2
