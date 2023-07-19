Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Proyeksi Pergerakan IHSG Pekan Ini, Perhatikan 4 Saham Pilihan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |12:01 WIB
Proyeksi Pergerakan IHSG Pekan Ini, Perhatikan 4 Saham Pilihan
IHSG diprediksi melemah (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Proyeksi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di sisa perdagangan pekan ini. CEO and Founder Tiamo Capital Hendra Martono Liem mengatakan, investor kebanyakan memakai kesempatan menjelang Agustus untuk rebalancing dengan indeks seperti LQ45 dan lainnya.

"Nah ini biasanya kan mungkin rebalancing terjadi dalam satu hari, kesempatan ketika libur mereka istilahnya nyicil untuk rebalancing," ujar Hendra dalam risetnya, dikutip Rabu (19/7/2023).

Di tengah pelemahan tajam IHSG pada perdagangan Selasa (18/7) kemarin, beberapa saham mencoba bertahan termasuk perbankan big caps.

Namun, saham BBRI menjadi satu-satunya yang menopang IHSG dengan sempat menembus all time high (ATH) saat penguatannya terbatas.

"BBRI ini juga mengalami hal yang sama dengan IHSG pada hari Senin, jadi sempat high-nya di 5.700 yang sudah kelihatan gak kuat dan ditutup di 5.625," kata Hendra.

Menurut Hendra, berdasarkan chart teknikal, peluang BBRI di Kamis (20/7) ada kemungkinan terjadi penurunan.

Halaman:
1 2
