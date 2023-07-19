Direktur Asia Pacific Fibers (POLY) Umumkan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

JAKARTA - PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY) mengumumkan bahwa telah menerima Surat Pengunduran Diri dari Prawira Atmadja selaku Direktur Perseroan.

Dalam keterbukaan informasi BEI dikutip Rabu (19/7/2023), pengumuman ini dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

"Dengan ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 Perseroan telah menerima Surat Pengunduran Diri dari Bapak Drs. Prawira Atmadja selaku Direktur Perseroan," tulis Corporate Secretary POLY, Tunaryo.

Terkait pengunduran diri tersebut, perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengutip situs resmi POLY, Prawira Atmadja resmi menjabat Direktur keuangan perseroan sejak 2022. Saat ini, ia juga menjabat sebagai Vice president CFO Club Indonesia.