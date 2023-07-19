Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Direktur Asia Pacific Fibers (POLY) Umumkan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |16:34 WIB
Direktur Asia Pacific Fibers (POLY) Umumkan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY) mengumumkan bahwa telah menerima Surat Pengunduran Diri dari Prawira Atmadja selaku Direktur Perseroan.

Dalam keterbukaan informasi BEI dikutip Rabu (19/7/2023), pengumuman ini dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

 BACA JUGA:

"Dengan ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 Perseroan telah menerima Surat Pengunduran Diri dari Bapak Drs. Prawira Atmadja selaku Direktur Perseroan," tulis Corporate Secretary POLY, Tunaryo.

Terkait pengunduran diri tersebut, perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 BACA JUGA:

Mengutip situs resmi POLY, Prawira Atmadja resmi menjabat Direktur keuangan perseroan sejak 2022. Saat ini, ia juga menjabat sebagai Vice president CFO Club Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180480/ihsg_sesi_i-N21X_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke Level 8.173
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180437/ihsg_dibuka_menguat-ScAd_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Naik ke 8.202
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180311/ihsg_ditutup_menguat-p97d_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 8.184
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180241/ihsg_sesi_i-4Jm6_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat di Level 8.172
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180201/ihsg_dibuka_menguat-tfy5_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.176
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179857/ihsg_ditutup_menguat-OaXu_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.092
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement