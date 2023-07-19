Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KAI Pastikan Jalur Jerakah-Semarang Poncol Normal Kembali Pasca Kecelakaan KA Brantas

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |12:28 WIB
KAI Pastikan Jalur Jerakah-Semarang Poncol Normal Kembali Pasca Kecelakaan KA Brantas
Tabrakan KA Brantas dengan Truk (Foto: KAI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan jalur Jerakah - Semarang Poncol sudah kembali normal. Pasalnya proses evakuasi kecelakaan KA Berantas di Semarang telah rampung.

"Mulai pukul 04.28 WIB pagi tadi, alhamdulillah proses evakuasi lokomotif eks KA 112 Brantas sudah selesai dievakuasi dan jalur hulu dapat dilalui kereta api dengan kecepatan terbatas,” ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (19/7/2023).

Pukul 05.17 WIB, KA 130 Gumarang dengan relasi Pasar Senen - Surabaya Pasarturi telah berhasil melewati melalui jalur hulu dengan aman dan lancar. Untuk sementara ini jalur hulu sudah dapat dilalui oleh KA dengan batas kecepatan10 km/jam dan secara bertahap akan terus ditingkatkan.

“Dua jalur KA di Semarang sudah dapat dilalui KA kembali. Untuk jalur hilir sudah dapat dilalui dengan kecepatan normal, sedangkan di jalur hulu sudah dapat dilalui dengan kecepatan terbatas,” sambung Joni.

Meski jalur sudah dapat dilalui dengan kecepatan terbatas, kepadatan di lintas masih terjadi dan secara bertahap akan terurai. Seluruh jajaran KAI terus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menormalkan kembali seluruh jadwal perjalanan kereta api.

Sebelumnya, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara KA 112 Brantas relasi Pasar Senen - Blitar dengan Truk Tronton pada JPL 6 Km 1+523 petak jalan Jerakah - Semarang Poncol pada Selasa (18/7) pukul 19.32 WIB yang mengakibatkan jalur KA ditutup dan tidak bisa dilalui.

Halaman:
1 2
