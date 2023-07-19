Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jelang Perdagangan Bursa Karbon, OJK-KLHK Perkuat Kerja Sama

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |12:52 WIB
Jelang Perdagangan Bursa Karbon, OJK-KLHK Perkuat Kerja Sama
OJK perkuat kerjasama dengan KLHK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Perluasan kerja sama, serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi kedua pihak di bidang keuangan berkelanjutan disepakati jelang perdagangan Bursa Karbon di Indonesia, sesuai mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Keduanya menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) kemarin. Adapun, kerja sama yang dijalin Kerja sama OJK dan KLHK merupakan kelanjutan dari MoU sebelumnya yang pernah dilakukan pada 26 Mei 2014.

Penandatanganan nota kesepahaman antara OJK dan KLHK dilakukan untuk menjadi landasan hukum pertukaran dan pemakaian data perdagangan karbon melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI), sehingga dapat dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan landasan dalam konteks menyambungkan SRN-PPI dengan pencatatan perdagangan bursa karbon melalui pengaturan OJK.

Mahendra menyebut, kerja sama antara keduanya merupakan satu langkah penting yang akan menjadikan beberapa kerja sama lainnya di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), pertukaran informasi, promosi, sosialisasi atau roadshow ke berbagai tempat di dalam negeri, maupun luar negeri.

“Sehingga masyarakat, pasar dan para pelakunya semakin siap untuk menyambut keberadaan bursa karbon Indonesia,” kata Mahendra dalam siaran pers, Rabu (19/7/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/278/3131669/bei-yUjP_large.jpg
BEI Catat Transaksi Bursa Karbon Tembus 690.675 Ton hingga Kuartal I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/320/3117868/perdagangan_karbon-U0zH_large.png
⁠Perdagangan Karbon di RI Tak Hanya Bernilai Ekonomi tapi untuk Energi Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/320/3062888/begini-cara-ri-tangkap-dan-simpan-karbon-RcWVKyEs3f.jpg
Begini Cara RI Tangkap dan Simpan Karbon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/320/3059406/disinggung-jokowi-ini-bukti-ri-serius-capai-nol-emisi-karbon-xDf6xzw5z6.png
Disinggung Jokowi, Ini Bukti RI Serius Capai Nol Emisi Karbon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/278/3019782/transaksi-bursa-karbon-tembus-rp36-7-miliar-se2mBTVOwm.jpg
Transaksi Bursa Karbon Tembus Rp36,7 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/320/3014812/turunkan-emisi-karbon-kemenkeu-tak-bisa-hanya-andalkan-pemerintah-GDdd35y7i7.jpg
Turunkan Emisi Karbon, Kemenkeu: Tak Bisa Hanya Andalkan Pemerintah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement