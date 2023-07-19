Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah, Ini Doa Sri Mulyani hingga Erick Thohir

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |13:11 WIB
Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah, Ini Doa Sri Mulyani hingga Erick Thohir
Tahun Baru Islam 1 Muharram (Foto: Instagram Erick Thohir)
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Erick menjadikan momen 1 Muharram 1445 Hijriah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

"Jadikan tahun ini sebagai kesempatan memperkuat hubungan antarumat, meningkatkan ketaqwaan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Insya Allah berkah," kata Erick dilansir dari Instagramnya, Rabu (19/7/2023).

Sama halnya dengan Erick, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memperingati 1 Muharram 1445 Hijriah. Dia berharap momen Tahun Baru Islam ini membawa semakin banyak limpahan berkah dari Allah SWT untuk seluruh umat manusia.

"Semoga Tuhan Yang Maha Esa juga senantiasa memberi kemudahan bagi Indonesia dalam melewati berbagai tantangan dunia yang semakin pelik, menjaga kita untuk terus menjadi bangsa yang satu, serta membimbing Indonesia dalam mencapai cita-citanya menjadi negara yang maju, adil, dan makmur," tulis Sri Mulyani.

