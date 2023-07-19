PUPR Tunjuk BUMN Karya Ini Lanjutkan Pembangunan Tol Bocimi

JAKARTA - Pemerintah melalui telah resmi menunjuk PT Hutama Karya (Persero) untuk melanjutkan proyek pembangunan tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi) yang sebelumnya digarap oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja mengungkapkan pengalihan proyek pembangunan itu didasari oleh kondisi keuangan Waskita yang dinilai masih berat untuk menyelesaikan proyek jalan tol tersebut. Mengingat skema pembangunan itu merupakan investasi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

"Itu kebijakan pemerintah, dialihkan, kalau tidak kan Waskita berat melanjutkan investasi," ujar Endra kepada MNC Portal dikutip Rabu (19/7/2023).

Endra menjelaskan saat ini progres pengalihan konstruksi tersebut dalam tahap pembuatan PPJT (Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol) baru. Sebab Waskita perlu menutup PPJT sebelumnya ketika proyek tersebut diambil alih oleh HK.

Sehingga dikatakan Endra, nantinya HK bukan hanya mendapatkan tugas untuk menyelesaikan konstruksinya saja, namun juga sekaligus menjadi operator jalan tol tersebut.

"Itu nanti diteruskan HK, kan tinggal di alihkan PPJT, dititup, kemudian dibuat PPJT baru. Itu kan Investasi, iya (operator) HK, kecuali kalau Waskita jual juga (ruas Bocimi), berarti bisa juga apa INA atau HK yang beli," lanjutnya.