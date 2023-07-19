Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KA Brantas Tabrak Truk, Aksi Heroik Masinis Selamatkan Penumpang Tuai Pujian Netizen

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |13:50 WIB
KA Brantas Tabrak Truk, Aksi Heroik Masinis Selamatkan Penumpang Tuai Pujian Netizen
Aksi heroik masinis KA Brantas. (Foto: Twitter)
JAKARTA - Aksi heroik masinis bersama asisten masinis KA Brantas yang selamatkan diri dan penumpang pada Selasa, 18 Juli 2023 menuai apresiasi netizen di media sosial (medsos).

Diketahui, KA Brantas menabrak truk tronton akibat ban mobil tersebut nyangkut di rel. Bahkan kejadian itu juga menyebabkan adanya kebakaran pada truk usai dihantam kereta.

Beruntungnya tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Netizen pun menyeroti aksi heroik masinis dan asisten masinis yang menyelamatkan penumpang dengan cara meminta mundur ke gerbong belakang.

Lalu dari video yang beredar di media sosial, masinis dan asisten masinis itu tampak keluar dari gerbong kereta usai meminta penumpang mundur ke belakang.

Setelah kereta itu berhenti karena menabrak truk hingga terbakar, masinis dan asisten masinis itu baru turun dari gerbong.

Terlihat dari sebuah foto di akun Twitter @zoelfick, mereka jalan menyelamatkan diri dari kobaran api kereta dan truk tersebut.

