Antisipasi Longsor, Tol Cisumdawu Pakai Teknologi Geofoam

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memanfaatkan teknologi khusus Geofoam Expandend Polystyrene (EPS) dengan kepadatan tinggi di jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

Sebagaimana diketahui, Tol Cisumdawu yang baru saja diresmikan minggu lalu tersebut teridentifikasi memiliki ‘tanah labil’ di Seksi 5A, Legok—Ujung Jaya (14,9KM).

Dikutip dari akun Instagram @kemenpupr (19/7/2023), tanah labil yang dimaksud berisiko longsor. Sehingga diperlukan upaya preventif yang salah satunya adalah memanfaatkan teknologi Geofoam EPS berkepadatan tinggi.

Berikut kelebihan yang didapat dari penggunaan Teknologi Geofoam EPS:

· Relatif lebih murah (untuk timbunan penanganan khusus)

· Waktu pengerjaan cepat

· Hemat lahan (dapat dilaksanakan relatif tegak)

· Produksi dalam negeri (tingkat komponen dalam negeri 43,21%)

· Dapat dikerjakan tanpa keahlian khusus