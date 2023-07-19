Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Antisipasi Longsor, Tol Cisumdawu Pakai Teknologi Geofoam

Hafizhuddin , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |18:04 WIB
Antisipasi Longsor, Tol Cisumdawu Pakai Teknologi Geofoam
Jalan tol Cisumdawu (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memanfaatkan teknologi khusus Geofoam Expandend Polystyrene (EPS) dengan kepadatan tinggi di jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

Sebagaimana diketahui, Tol Cisumdawu yang baru saja diresmikan minggu lalu tersebut teridentifikasi memiliki ‘tanah labil’ di Seksi 5A, Legok—Ujung Jaya (14,9KM).

Dikutip dari akun Instagram @kemenpupr (19/7/2023), tanah labil yang dimaksud berisiko longsor. Sehingga diperlukan upaya preventif yang salah satunya adalah memanfaatkan teknologi Geofoam EPS berkepadatan tinggi.

Berikut kelebihan yang didapat dari penggunaan Teknologi Geofoam EPS:

· Relatif lebih murah (untuk timbunan penanganan khusus)

· Waktu pengerjaan cepat

· Hemat lahan (dapat dilaksanakan relatif tegak)

· Produksi dalam negeri (tingkat komponen dalam negeri 43,21%)

· Dapat dikerjakan tanpa keahlian khusus

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180585/jalan_tol-SUrc_large.jpg
Tarif Tol Cipularang Belum Naik, Ternyata Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180568/jalan_tol-uqvR_large.jpg
Diskon Tarif Tol saat Nataru Masih Alot, Menteri PU: Menggerus Keuntungan BUJT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170066/jalan_tb_simatupang-4GFM_large.jpg
Atasi Macet TB Simatupang, Kemenhub Bakal Batasi Kendaran Masuk Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169481/tarif_jalan_tol_gratis-FVw4_large.jpg
Tarif Gratis Tol Betung-Tempino-Jambi Mulai 14 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169449/jalan_tol-DVv5_large.jpg
19 Proyek Tol Senilai Rp408,68 Triliun Mulai Dilelang, Ini Daftarnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement