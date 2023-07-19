Ahok Soroti Keuntungan Penjualan BBM Pertamina, Bandingkan dengan Shell hingga Vivo

JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama menyoroti soal keuntungan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Menurutnya, keuntungan yang diperoleh Pertamina paling tipis, jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan kompetitor, seperti Shell, Vivo, dan perusahaan swasta di pasar retail BBM di Indonesia.

Lelaki yang akrab dipanggil Ahok itu menilai sebab utaman keuntungan tipis yang diperoleh Pertamina lantaran pemerintah memilih tidak menaikan harga BBM bersubsidi, manakalah harga minyak mentah dunia melambung tinggi.

"Dibandingkan dengan swasta, mereka naikan, kita gak naikan, kita terus terang jual minyak di SPBU itu ambil untung paling tipis," ujar Ahok saat ditemui wartawan, ditulis Rabu (19/7/2023).

BUMN minyak dan gas bumi (migas) itu memang berhasil membukukan pencapaian laba bersih tertinggi sepanjang berdirinya perseroan. Dari laporan konsolidasi 2022, laba bersih perusahaan mencapai USD3,81 miliar atau setara Rp56,6 triliun.

Angka tersebut naik 86% dibanding tahun buku 2021 yakni berada di posisi USD2,05 miliar atau Rp29,3 triliun. Ahok mengatakan keuntungan Pertamina lantaran adanya optimalisasi biaya.

"Pertamina untung karena optimalisasi biaya sebetulnya. Kita kan jual minyak, orang suka salah paham soal subsidi, ini supaya masyarakat paham ini, kita kan ditentukan Rp1,100, kalau minyak lagi tinggi, pemerintah dan tidak naikan minyak," katanya.