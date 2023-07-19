India Bakal Stop Ekspor Beras, Ini Dampaknya Bagi Indonesia

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |21:01 WIB

Beras. (Foto: MPI)

A A A Share https://economy.okezone.com/read/2023/07/19/320/2848873/india-bakal-stop-ekspor-beras-ini-dampaknya-bagi-indonesia Share on mail Link successfully copied

JAKARTA - India bakal menyetop ekspor

Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dan Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP) Khudori mengatakan kalau India penyuplai beras terbesar di Dunia.

BACA JUGA:

Di mana India menyuplai 40% kebutuhan beras dunia. Sehingga ketika kebijakan larangan ekspor beras diberlakukan, maka ada ancaman fluktuasi harga pangan.

"India itu eksportir terbesar dunia, proporsinya sekira 40% dari beras yang diperdagangkan di pasar dunia. Kalau India membatasi ekspor, bahkan menutup, pasar pasti akan goncang, harganya pasti akan sangat-sangat tinggi," ujar Khudori saat dihubungi MNC Portal, Rabu (19/7/2023).

BACA JUGA:

Menurut Khudori saat ini ancaman iklim seperti kehadiran El-Nino akan mempengaruhi produktivitas pertanian di seluruh dunia. Karena musim kemarau panjang akan mempengaruhi musim tanam dan musim panen. Bahkan juga bisa berdampak pada gagal panen.

Sehingga ketika produktivitas pertanian di India ini terpengaruh dari adanya penurunan produktivitas dari adanya El-Nino, maka otomatis surplus beras di India bakal menipis.