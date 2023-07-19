Rosan Roeslani Jadi Wamen BUMN Baru, Ahok: Pertamina Menyambut Beliau

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Rosan Perkasa Roeslani untuk menjadi Wakil Menteri (Wamen) BUMN.

Sebelumnya posisi itu ditempati Pahala Nugraha Mansury yang kini menjabat Wakil Menteri Luar Negeri.

Perubahan itu bisa saja berdampak pada kinerja 12 klaster BUMN, jika performa kedua Wamen BUMN tidak maksimal. Dari 12 klaster, Wamen BUMN I dan II menaungi masing-masing enam klaster.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, angkat bicara perihal perubahan komposisi tersebut. Menurutnya, perubahan Wamen BUMN sudah melalui pertimbangan yang matang.

Terutama, Wamen BUMN I yang menangani BUMN Klaster Energi, Minyak, dan Gas Bumi. Ahok mengatakan Kartika Wirjoatmodjo merupakan sosok yang profesional, sehingga mampu mengerjakan tugas di klasternya.

Rosan juga diakui Ahok, bila eks Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini juga dipandang berpengalaman.