Erick Thohir dan Rosan Roeslani Datangi Prabowo, Ada Apa?

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir baru saja menyambangi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, di Kementerian Pertahanan, Selasa, 18 Juli 2023.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri BUMN II Rosan Perkasa Roeslani ikut mendampingi. Erick mengatakan pertemuannya dengan Prabowo merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal perkembangan industri pertahanan nasional.

"Melanjutkan pertemuan hari minggu bersama Bapak Presiden Jokowi dan Pak Menhan Prabowo, hari ini saya bersama Wamen BUMN @rosanRoeslani membicarakan perkembangan industri pertahanan nasional," ujar Erick dikutip Rabu (19/7/2023).

Industri pertahanan nasional terus diperkuat pemerintah karena erat kaitannya dengan keamanan negara dan masyarakat. Erick memastikan perusahaan pelat merah mengambil peran besar untuk memajukan industri pertahanan dalam negeri.