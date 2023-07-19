Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BRI Peduli Salurkan Bantuan Bencana Banjir dan Longsor Padang

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |18:44 WIB
BRI Peduli Salurkan Bantuan Bencana Banjir dan Longsor Padang
BRI Peduli. (Foto: BRI)
A
A
A

PADANG – Bencana banjir dan longsor melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat pada Jumat, 14 Juli 2023. Akibatnya, sejumlah akses jalan terputus dan tertimbun longsor sehingga mengharuskan masyarakat terdampak harus mengungsi.

Atas hal tersebut, BRI bergerak cepat memberikan bantuan tanggap darurat Peduli Bencana banjir dan longsor dengan memberikan bantuan bagi warga terdampak. Penyaluran bantuan berupa paket sembako dan sejumlah perlatan seperti selimut, tikar, handuk dan sajadah.

 BACA JUGA:

CEO BRI Regional Office Padang, Muh. Harsono mengungkapkan penyaluran bantuan diberikan di beberapa wilayah antara lain warga Kecamatan Tanjung Raya, Kab. Agam yang merupakan salah satu dari tujuh daerah terkena dampak banjir dan longsor tersebut.

