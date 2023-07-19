Ke Tiongkok, Menteri Bahlil Rayu Produsen Kaca Terbesar Dunia

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berkunjung ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam rangka menemui investor potensial pada Selasa, 18 Juli 2023.

Adapun lokasi pertama yang dikunjungi oleh Menteri Investasi adalah fasilitas produksi Xinyi Group, salah satu perusahaan terkemuka dalam industri kaca dan solar panel, yang berlokasi di kota Wuhu, Tiongkok.

Menteri Bahlil menyatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas rencana investasi Xinyi Group di Kawasan Rempang Eco-City yang terletak di Batam, Kepulauan Riau.

"Saya lihat Xinyi adalah salah satu pemain yang terbesar di dunia yang insyaallah akan melakukan investasi di Indonesia, di Rempang," jelas Bahlil dalam keterangan resminya, Rabu (19/7/2023).

Selain untuk memperlihatkan dukungan terhadap perusahaan-perusahaan asing yang ingin mengembangkan bisnisnya di Indonesia, kunjungan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus mendorong hilirisasi dalam berbagai sektor industri.