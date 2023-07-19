Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BUMN Karya Bangun Jalur Kereta di Filipina, Ini Kata Erick Thohir

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |19:20 WIB
BUMN Karya Bangun Jalur Kereta di Filipina, Ini Kata Erick Thohir
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) dan PT Adhi Karya Tbk mendapat kepercayaan dari otoritas Filipina untuk membangun jalur kereta api.

Nilai kontrak yang diperoleh kedua BUMN konstruksi itu mencapai Rp9 triliun.

 BACA JUGA:

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, kepercayaan pemerintah Filipina terhadap PTPP dan Adhi Karya menjadi bukti bahwa kualitas dan kapabilitas BUMN sudah diakui dunia internasional.

"Alhamdulillah BUMN melalui PTPP dan PT Adhi Karya dipercaya pemerintah Filipina membangun jalur kereta. Ini membuktikan kualitas dan kapabilitas perusahaan BUMN sudah diakui tidak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri," ujar Erick melalui akun Instagramnya, dikutip Rabu (19/7/2023).

 BACA JUGA:

Adapun penandatangan kontrak pembangunan infrastruktur transportasi North-South Commuter Railway Project (NSCR) dilakukan di Departemen Transportasi Filipina, Istana Malacanang, Manila pada Kamis pekan lalu.

Penandatangan dilakukan oleh General Manager Railway Department Adhi Karya Isman Widodo dan Senior Vice President of Infrastructure Division PTPP Pande Ketut Gede Karmawan, dan disaksikan Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson dan Direktur Utama PT PP Novel Arsyad.

Halaman:
1 2
