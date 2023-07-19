Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Kebut Proyek Strategis Nasional, Menteri Basuki: Demi Pemerataan Pembangunan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |12:11 WIB
Kebut Proyek Strategis Nasional, Menteri Basuki: Demi Pemerataan Pembangunan
Pembangunan proyek strategis nasional (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian PUPR mengebut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tersebar di seluruh Indonesia. Ditargetkan, sebanyak 24 PSN dan pengembangan kawasan industri dalam tahap konstruksi dapat selesai pada 2023 guna meningkatkan daya saing bangsa serta memacu pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional bagi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan (sustainable).

"Pembangunan infrastruktur ini selain meningkatkan pemerataan pembangunan dan mengurangi disparitas antarwilayah juga untuk meningkatkan perekonomian dan penciptaan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing bangsa,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Rabu (19/7/2023).

Pada sasaran program PSN yang akan dicapai pada tahun 2023, Kementerian PUPR menyelesaikan 15 bendungan guna mendukung ketersediaan air dan ketahanan pangan secara nasional, yakni Bendungan Keureuto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Lausimeme di Sumatera Utara (Sumut), Margatiga di Lampung, Karian di Banten, Cipanas dan Leuwikeris di Jawa Barat (Jabar).

Selanjutnya Jlantah di Jawa Tengah (Jateng), Sidan di Bali, Sepaku Semoi di Kalimantan Timur (Kaltim), Temef di Nusa Tenggara Timur (NTT), Tiu Suntuk di Nusa Tenggara Barat (NTB), Ameroro di Sulawesi Tenggara (Sultra), Pamukkulu di Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Lolak di Sulawesi Utara (Sulut). Selain itu juga diselesaikan pembangunan jaringan irigasi untuk Daerah Irigasi (DI) Lempuing di Sumatera Selatan (Sumsel).

PSN yang ditergetkan selesai pada 2023 lainnya adalah 5 jalan tol, yakni Tol Sigli – Banda Aceh, Tol Pasuruan – Probolinggo, Tol Cimanggis – Cibitung, Tol Cibitung – Cilincing, dan Tol Cinere – Jagorawi. Kemudian pembangunan Rumah Susun (Rusun) Lanud Halim Perdana Kusuma dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mendukung perhelatan Asean Summit di Tana Mori dan Labuan Bajo serta dukungan infrastruktur untuk pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jateng.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
